Mit Athletinnen und Athleten aus Ludwigshafen hat die Regionalauswahl beim U14- und U16-Ländervergleich in Luxemburg ein starkes Ergebnis erzielt.

Austragungsort war die Coque, in der Teams aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich aufeinandertrafen. In der U14 waren zwölf Mannschaften gemeldet, darunter Auswahlteams aus Mannheim, dem Westerwald, der LG Rhein-Wied und dem Saarland. Auch Gastgeber Luxemburg sowie mehrere französische Formationen aus dem Nordelsass und der Moselregion stellten Mannschaften. Ein ähnliches Teilnehmerfeld ging in der U16 an den Start. Das sportliche Niveau galt in beiden Altersklassen als hoch.

Die Auswahl Ludwigshafen Pfalz wurde organisatorisch vom ABC Ludwigshafen getragen. Beteiligt waren darüber hinaus weitere Vereine aus der Region, darunter die TG Frankenthal, der 1. FC Kaiserslautern, der ASV Landau, der TV Nußdorf, die TSG Grünstadt, der LC Haßloch, der LTV Bad Dürkheim, die LG Rülzheim sowie der TSV Kandel.

Sportlich überzeugte insbesondere die U14-Mannschaft: Das Team Ludwigshafen Pfalz belegte Rang zwei hinter Luxemburg und vor dem Saarland. In der altersübergreifenden Gesamtwertung bedeutete dies Platz drei. Von der ABC Ludwigshafen selbst standen Ida Sandmann, Fatoumata Diawara, Sofia-Elena Lupu, Louisa Behrens Hansson und Ida Sophia Lorenz im Aufgebot und brachten sich in die Mannschaftswertung ein.

Nicht mitreisen konnte der eigentliche Teamkapitän Peter Engbart, er musste kurzfristig krankheitsbedingt passen. Die Mannschaft nutzte das gemeinsame Foto vor Ort, um ihm eine schnelle Genesung zu wünschen. Als Stellvertreter leitete Michael Germann das Team. Neben den Platzierungen blieb für die jungen Sportlerinnen und Sportler vor allem die Erfahrung eines internationalen Vergleichs und das geschlossene Auftreten als Team in Erinnerung.