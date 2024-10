Fünf Wanderungen in Nordbaden und Südhessen sowie drei mittelschwere Touren in der Pfalz – das sieht das November-Programm der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwaldvereins vor.

Drei Leicht- und Seniorenwanderungen im Odenwald sollen vor allem ältere Mitglieder und „Einsteiger“ animieren: Am 6. November zu einer fast flachen Tour von Oberdielbach nach Neckargerach (11 km), am 20. November von Dallau nach Mosbach mit Stadtführung (9 km) und am 27. November vom Neckarhäuser Hof nach Hirschhorn (6 km). Zum November-Auftakt geht es ebenfalls in den Odenwald: am 3. November von Heppenheim zur Starkenburg und zurück (16 km) – drei Wochen später am 24. November durch das Jagsttal von Möckmühl nach Widdern (17 km).

Die drei Wanderungen im Pfälzerwald führen am 9. November von Lindenberg über das Eppental nach Bad Dürkheim (14 km), am 13. November (Mittwoch) vom Bahnhof Deidesheim über das Turnerehrenmal zum Ausgangspunkt zurück (11 km) und am 16. November von Frankenstein über den Isenachweiher nach Weidenthal (19 km). Anmeldungen und Informationen sind jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr in der PWV-Geschäftsstelle in der Maxstraße 46 in Ludwigshafen (Tel. 0621 - 5168 59 oder E-Mail info@pwv-luma.de) möglich.

Schon jetzt können die Wanderer für die traditionelle Weihnachtsfeier der PWV-Ortsgruppe am Samstag, 14. Dezember, im vereinseigenen „Ludwigshafener Haus“ auf der 673 Meter hohen Kalmit bei Maikammer planen. Ein Bus fährt um 10 Uhr von der Roonstraße in Mannheim und um 10.15 Uhr vom ZOB-Bahnhof am Hauptbahnhof Ludwigshafen los. Die Rückfahrt startet um 15.30 Uhr auf der Kalmit. Dorthin kann man auch vom Parkplatz am Hambacher Schloss aus wandern. Hin- und Rückweg sind 14 Kilometer lang.