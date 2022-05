Die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins trauert um ihren langjährigen Vorsitzenden Rolf Kobbert. Der Mannheimer, der seit zwei Jahren in Mosbach lebte, starb im Alter von 79 Jahren. Kobbert leitete die Ortsgruppe mit ihren rund 450 Mitgliedern zwölf Jahre lang von 2008 bis 2020 und kümmerte sich in dieser Zeit vor allem um den wirtschaftlichen Fortbestand und die Zukunft der vielbesuchten vereinseigenen Wanderhütte „Ludwigshafener Haus“ auf der 673 Meter hohen Kalmit bei Maikammer. Nach Angaben des Ortsvereinsvorsitzenden Helmut Boos findet die Beerdigung am 12. Mai, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Obrigheim am Neckar statt.