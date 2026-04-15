Die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) bietet im April sechs Wanderungen an. Ziele sind unter anderem die Saar, der Odenwald und die Pfalz.

Zum Auftakt ist an Karfreitag, 3. April, eine rund 14 Kilometer lange Tour vom Fernmeldeturm in Mannheim mit Einkehr beim Angelsportverein Edingen-Neckarhausen geplant. Am Ostermontag, 6. April, führt eine 15-Kilometer-Wanderung von Neustadt über die Kalmit nach St. Martin. Am Sonntag, 12. April, geht es von Wörschweiler über das Naturfreundehaus Kirkel nach Lautzkirchen (18 Kilometer).

Eine Seniorenwanderung über etwa sieben Kilometer ist für Mittwoch, 15. April, rund um die Parkinsel in Ludwigshafen vorgesehen. Start und Ziel ist der Berliner Platz, eine Einkehr ist geplant.

Zwei weitere Touren führen in den Odenwald: Am Sonntag, 19. April, geht es von Hirschhorn nach Lobbach (16 Kilometer), am Samstag, 25. April, von Neckargerach nach Mosbach (14 Kilometer). Für die Strecke durch die Margarethenschlucht ist Trittsicherheit erforderlich.

Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 0621 516859 möglich. Weitere Auskünfte gibt es dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr.