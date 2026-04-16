Ein abwechslungsreiches Wanderprogramm mit neun Terminen bietet die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins (PWV) im Monat Mai.

Erstmals in diesem Jahr findet dabei auch eine Radtour statt. Sie führt am 9. Mai ab 10 Uhr von der Alten Feuerwache in Mannheim über die Orderstation nach Sandhofen und Lampertheim, überquert den Rhein nach Worms und endet nach einer Rast im PWV-Haus Oppau/Edigheim nach 50 Kilometern am Bahnhof Oggersheim. Meldungen sind unter 0151 70 10 85 27 möglich.

„Normale“ Wanderungen gibt es am 1. Mai ab 10 Uhr vom Hambacher Schloss über die Kalmit (Einkehr), Felsenmeer und Hüttenhohl nach St. Martin (15 Kilometer, Information unter 0621 444173 oder 0170 4732042) und am 13. Mai ab 10.30 Uhr von Silz zum Cramerhaus Lindelbrunn (Einkehr) und nach Gossersweiler/Stein (11 Kilometer, Infos 0621 414414 oder 0151 51250514). Am 17. Mai geht es mit dem Thema „Rätselhafte Zeitzeichen“ über 18 Kilometer vom Bahnhof Enkenbach über den Sonnenwendweg zum Ausgangspunkt zurück (Telefon 0174 9514293) und am 30. Mai im Odenwald ab 10 Uhr von Hetzbach über rund 17 Kilometer nach Hiltersklingen und Grasellenbach (Telefon 0621 304368 oder 0172 5348203).

Eher gemächlich sind die Wanderungen am 6. Mai ab 9.50 Uhr vom Bahnhof Schifferstadt-Süd zehn Kilometer über den Schmetterlingsweg zum Ausgangspunkt zurück (0621 652205 oder 0173 4598801), am 23. Mai im Raum Neckargemünd mit Achtsamkeitsübungen auf einer sieben Kilometer langen Rundstrecke (0621 8321416) und am 27. Mai eine Seniorentour über acht Kilometer ab 11 Uhr vom Hambacher Schloss über das Zeter Berghaus, das Schützenhaus Maikammer (Einkehr) nach St. Martin (0176 30115674). Eine Wander-Exkursion in die Eifel rund um den Laacher See mit Touren von 16 und 9 Kilometern Länge findet am 21. Mai statt (Infos: 0621 51 6859).