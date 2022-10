Den Jahresabschluss 2022 mit Weihnachtsfeier wird die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins am 10. Dezember in ihrer „Ludwigshafener Hütte“ auf der 673 Meter hohen Kalmit bei Maikammer feiern.

Dorthin können die Vereinsmitglieder entweder mit einem Bus von Mannheim und Ludwigshafen aus fahren oder vom Hambacher Schloss über Bildbaum und Hahnenschritt wandern – einschließlich Rückweg sind das 14 Kilometer. Nach Angaben des Ortsgruppen-Vorsitzenden Helmut Boos sind Anmeldungen ab sofort dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr möglich (Telefon: 0621 516859 oder per E-Mail an info@pwv-luma.de).

Vier der sieben November-Wanderungen gehen in den Odenwald und ins Jagsttal: Wilhelmsfeld (2. November), Möckmühl/Korb (12. November), Möckmühl/Widdern (20. November) und Neckarsteinach (16. November) sind die Tagesziele. In der Pfalz geht es am 5. November in den Raum Annweiler, am 17. November über Lambrecht zum Eckkopf und am 27. November auf dem „Weg der Kelten und Römer“ in die Wälder um Enkenbach.