Ein vergleichsweise bescheidenes Wanderprogramm mit sechs Touren bietet die Ortsgruppe Ludwigshafen/Mannheim des Pfälzerwald-Vereins im Juni an. Drei Leichtwanderungen sind auch für Senioren geeignet: Am Mittwoch, 17. Juni, misst die Streckenlänge elf Kilometer. Start und Ziel sind im südpfälzischen Moosalbtal. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621 414414 oder 0151 51250514. Am Donnerstag, 25. Juni, geht es über zwölf Kilometer durch das Naturschutzgebiet Käfertaler Wald. Start ist um 9 Uhr an der Waldpforte (Infos: Telefon 0151 10462084). Am Samstag, 27. Juni, wird durchs Maudacher Bruch gewandert. Ziel der acht Kilometer langen Tour ist das Bruchfest (Infos: Telefon 0162 2525559).

Noch einmal ins Moosalbtal geht es bei einer etwas schwierigeren Wanderung am Sonntag, 21. Juni (14 Kilometer). Auftakt der Juni-Touren ist am Sonntag, 7. Juni. Gelaufen wird auf dem „Mönchsweg“ (17 Kilometer). Start und Ziel sind in Kaiserslautern-Eselsfürth. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0174 9514583. Ins Saarland geht es am Sonntag, 14. Juni, auf den „Karl-May-Wanderweg“ bei Sulzbach (16 Kilometer). Informationen zur Anfahrt gibt es unter Telefon 0621 8321416 oder 0155 63406937.