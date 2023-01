Die Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins startet mit einer Wanderung über 13 Kilometer bergauf vom Hambacher Schloss über das vereinseigene Kalmithaus (683 Meter) hinab nach St. Martin ihr Wanderjahresprogramm. Zwei deutlich leichtere Wanderungen folgen am 11. Januar von Wachenheim zum „Oppauer Haus“ der Naturfreunde und zurück und am 18. Januar von Neustadt über den „Pfalzblick“ nach Deidesheim. Am 21. Januar geht es von Neustadt hinauf zum Weinbiet (554 Meter) und wieder zurück. Die letzte Januar-Wanderung führt am 28. Januar von Landstuhl über die Elendsklamm nach Bruchmühlbach-Miesau. Zu allen Startpunkten fahren die Teilnehmer von Mannheim und Ludwigshafen aus mit der Bahn. Anmeldung unter Telefon 516859 oder per E-Mail an info@pwv-luma.de.