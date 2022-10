Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, gibt die Gruppe „Elsa und der Viertelton“ um 19 Uhr ein Konzert in der protestantischen Martinskirche in Maudach auf Einladung des Kulturförderkreises Maudach (KFM). Bei ihrem Konzert verbinden Samer Alhalabi (Oud, Gesang), Isabel Eichenlaub (Cello, Gesang), Peter Braun (Gitarre, Gesang) und Paul Reinig (Mandoline, Bouzouki, Gitarre, Darabouka) westliche und orientalische Musik, die Brücken schlagen soll. Mit einem musikalischen Spaziergang durch die Heimat und dem Blick über den Tellerrand hinaussollen sich unterschiedliche Welten begegnen. Gemeinsam präsentieren die Musiker die Musik ihres soeben erschienen Debütalbums „heimaten“ – Lieder aus Deutschland, Europa und aus Samers arabischer Heimat. Darüber hinaus gibt es Informationen über Hintergründe der einzelnen Darbietungen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.