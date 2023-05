Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durch die Flutkatastrophe im Ahrtal sind viele Menschen in existenzielle Not geraten. Mit dem Herbst beginnt die Heizperiode. Den Betroffenen fehlt es an allem. Deswegen hat eine Firma aus der Region dringend benötigtes Heizungs-, Installations- und Sanitärmaterial gesammelt und ins Krisengebiet gebracht.

Eva Burkarth hat die Bilder von der Hochwasserkatastrophe im Juli im Fernsehen gesehen. Die 34-Jährige arbeitet bei der Sanitärfirma Pfeiffer & May in Neustadt im Vertrieb. Sie kennt viele