Zwischen Espressoschnurren und Rieslingschorle liegt in Ludwigshafen ein Ort, an dem Schlaglöcher Namen haben und Pointen schneller serviert werden als die Pasta.

Man muss die „Dummbabbeleck“ erst mal finden. Sie ist kein offizielles Amt, keine Institution mit Öffnungszeiten, sondern lediglich ausgewiesen durch ein kleines, blau gerahmtes Schild über der Heizung, die im Winter schnurrt wie eine alte Espressomaschine. Darunter: ein runder Tisch mit rot-weiß-karierter Decke, so klassisch, dass er auf Postkarten gehört, direkt vorm Tresen im Erdgeschoss des „La Torre da Angelo“ im Lutherturm. Seit gut fünf Jahren baumelt das von Stammgast Gerd Ott (alias „Metzger Ott“) aufgehängte Schild herum. Und seither sitzt man dort, um, nun ja … dumm zu babbeln. Das ist kein Makel, das ist ein Ehrenamt. Das ist kein Mangel, das hat Methode. Pfälzer Lebensart im besten Sinn.

Angelo Montana, frisch 70 geworden, Patron mit wachem Blick und sizilianischem Temperament, hat die Ecke längst adoptiert. „Wir sind stolz auf unsere Dummbabbler“, sagt sein Sohn Salvatore (38). „Salva“ (er)trägt die Diskussionen genauso gewissenhaft wie Pasta, Rieslingschorle oder Weizenbier an den Tisch. Nicht nur, aber natürlich auch Fußball bestimmt das Grundrauschen beim Eckball-Talk. Wenn Inter Mailand gewinnt, strahlt Papa Angelo, wenn Juventus Turin verliert, poliert Filius „Salva“ die Gläser, als könnte er damit die Tabelle richten. Und die „Squadra Azzurra“, also die italienische Nationalelf? Darüber schweigt man dezent im Hause Montana, um anschließend umso lautstärker zu klagen. Läuft nicht. WM-Wackelkandidat im Formtief.

Stadtauswahl mit viel Lokalkompetenz

Wer sich hier setzen darf? Im Prinzip jeder, der eine Meinung mitbringt und die Fähigkeit, sie nachzugießen – gerne auch mit Wein oder Cappuccino. Fünf bis sechs Leute zählen zur Kerntruppe – inklusive Gerd Ott und Gattin. Und so formiert sich im Wechsel eine Art Ludwigshafener Stadtauswahl mit viel Lokalkompetenz.

Stellen wir uns doch einfach mal vor, wer da so alles – neben den unvermeidlichen Protagonisten – noch so sitzen, frech frotzeln und lüstern drauflospalavern könnte.

Der Theatermacher zum Beispiel, der eine Pizza Quattro Stagioni ordert und die fünfte Jahreszeit der städtischen Kulturplanung auf die Bühne Lutherbrunnen verlagert – und alle nicken, weil die Nudeln al dente sind.

Runder Tisch, karierte Decke: die »Dummbabbeleck«. Foto: Steffen Gierescher

Der Handballtrainer aus dem Eulennest, der verkündet, dass man mit einer 6:0-Deckung auch die Kommunalpolitik dichtmachen könnte. Die Opernfreundin, die stets einen Schal trägt, unabhängig vom Wetter. Sie findet, dass Luciano Pavarotti im Himmel sicher in der „Dummbabbeleck“ singen würde – wenigstens beim Nachtisch. Wenn jemand „Fußball“ sagt, sagt sie „Verdi“. Wenn jemand „Verkehrsberuhigung“ sagt, singt sie „La Traviata“. Mamma Mia!

Der Eishockeyfan, der die Olivenkerne wie Pucks auf den Tellerrand pustet. Die Nachbarin mit Hund, der unter den Tisch darf, wenn er nicht bellt. Sie moniert, dass die neuen Stadtbäume zu wenig Schatten spenden, aber genügend Laub auf Cabrioverdecke werfen. „Das ist grüner Populismus.“

Die beiden Rentner, die den Straßenbahnfahrplan auswendig kennen, aber niemals ein Ticket zeigen müssen, weil sie den kontrollierenden Studenten schon im Kindergarten kannten. Oder der Start-up-Gründer von der Technologiemeile, der von einem „KI“-generierten Belag für die Pizza schwärmt und auf der Karte eine Algorithmus-Lasagne vermisst.

Für alle, die eine Pointe im Köcher haben

Und worüber wird noch so hergezogen? Über alles, was sich bewegt, erst recht über das, was seit Jahren feststeht. Schlaglöcher, die inzwischen Namen tragen. Ampeln, die länger auf Rot bleiben als ein italienisches Torjubelvideo. Stadionrasen, der mehr gelitten hat als die Geduld von Angelo, wenn Juve mal wieder mit 1:0 gewinnt und er es „taktische Meisterleistung“ nennt. Wetterlagen, die ausgerechnet dann umschlagen, wenn die Terrasse auf dem Lutherplatz voll ist. Oder Erzählungen darüber, dass die Stadt am schönsten ist, wenn man zusammenhockt – unter freiem Himmel, mit Pastatellern, die dampfen wie die Heizung unterm Schild.

Wer noch Platz findet? Alle, die eine Pointe im Köcher haben und die Gelassenheit, sie notfalls gegen ein Stück Tiramisu zu tauschen. Denn das ist die Regel Nummer eins der „Dummbabbeleck“: Wer austeilt, muss kalorienmäßig nachlegen. Gerüchten zufolge soll sich das größte „Dummbabbeleck“ Ludwigshafens übrigens im Konzertsaal des Pfalzbaus befinden – mit 60 Stühlen. Warum auf dem dazugehörigen Schild „Stadtrat“ steht, weiß ganz bestimmt „Metzger Ott“.