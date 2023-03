Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Familiennamen Fouquet oder Neff in Schifferstadt, oder gleich eine ganze Siedlung wie der Kohlhof in Limburgerhof – es gibt zahlreiche Hinweise auf Einwanderungswellen in die Pfalz in der Geschichte. Wo „echte Pfälzer“ ihre Wurzeln haben – und warum das so ist.

Viele tausend Pfälzer haben einen Migrationshintergrund – und glauben dennoch felsenfest, „echte Pfälzer“ zu sein, deren Familien „schon immer“ zwischen