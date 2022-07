Die beiden pfälzischen Handball-Talente Marc Riffelmacher und Theo Sommer haben ihren ersten internationalen Erfolg mit der deutschen Nationalmannschaft geholt.

Nur wenige Wochen nach ihrer Premiere im Nationaltrikot des Deutschen Handball-Bundes (DHB) dürfen Marc Riffelmacher und Theo Sommer wieder jubeln. Die beiden pfälzischen Handballtalente, die ihre Karriere bei der HSG Dudenhofen-Schifferstadt und bei der TSG Haßloch sowie dem TV Hochdorf gestartet haben, besiegten mit der U17 des DHB am Samstagnachmittag beim European Youth Olympic Festival (EYOF) im slowakischen Banska Bystrica, Dänemark und holten damit Gold. Es war für das Duo der erste internationale Erfolg. Auf nationaler Ebene gewannen Riffelmacher und Sommer vor Wochen die deutsche Meisterschaft mit der B-Jugend der Rhein-Neckar Löwen.

In einem Krimi erster Güte gewann die DHB-Auswahl gegen Dänemark mit 29:28 (11:13). „Wir sind überglücklich, diese Partie, in der wir lange Zeit zurücklagen, noch gedreht zu haben. Das ist ein toller Abschluss der vergangenen Wochen, in denen die Mannschaft sehr viel investiert hat“, freuten sich die Trainer Jochen Beppler und Patrick Luig.

Während der Schifferstadter Marc Riffelmacher bereits seinen zehnten Einsatz feierte, stieß der in Neustadt-Königsbach lebende Sommer erst kurz vor dem EYOF in den Nationalkader und blieb in allen fünf Partien, darunter die drei Spiele in der Vorrunde gegen die Slowakei, Slowenien und Portugal sowie im Halbfinale gegen Kroatien ohne Niederlage. Es war für die beiden Pfälzer bereits die dritte Goldmedaille in der laufenden Saison. Schon im Frühjahr feierten sie mit der Landesauswahl Baden-Württemberg den Sieg im Deutschland-Pokal über Berlin.