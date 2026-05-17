Bürgermeister Gary Kuhn fühlt seine Gemeinde vorgeführt: Es geht um Prognosen, jahrelange Debatten und eine Kita, die wohl nicht gebaut wird. Was ist da los in Birkenheide?

„Die Behörden über unserem Dorf können gerne anderer Meinung sein, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Kita in Birkenheide betrifft“, sagt Gary Kuhn (CDU) verärgert. Die Ortsgemeinde selbst halte am Neubauprojekt allerdings fest. „Unsere kommunale Kita Hundertmorgenwald ist massiv überlastet und mit rund 30 Kindern mehr belegt, als baulich jemals an Plätzen eingeplant wurde. Hier braucht es schnell eine Entlastung“, findet der Ortschef. Immer wieder habe es in der Vergangenheit geheißen: „Das ist nur temporär, bald kommt die neue Kita.“ Auch die Fraktionsvorsitzende der CDU, Andrea Schartau, sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Wilfried Dorsch, hatten sich gegenüber der RHEINPFALZ noch Ende November davon überzeugt gezeigt, dass die neue Kita in Birkenheide gebraucht wird.

Schon zu diesem Zeitpunkt war allerdings klar: Die Kreisverwaltung sieht für eine zusätzliche Kita in Birkenheide keinen Bedarf mehr. „Die Kinderzahlen in der Verbandsgemeinde Maxdorf sind rückläufig“, hatte Klaus Krieger vom Kreis-Jugendamt bereits vor einem Jahr mitgeteilt – und damit bewirkt, dass die Planungen für einen Kita-Neubau in Birkenheide auf Eis gelegt wurden. „Ja, es gibt aktuell Kinder, für die in der Kita Hundertmorgenwald keine Übermittagsbetreuung von 12.30 bis 14 Uhr angeboten werden kann“, sagt Krieger gegenüber der RHEINPFALZ. Und natürlich sei es das Ziel der Kreisverwaltung, allen Kindern ab zwei Jahren eine durchgängig siebenstündige Betreuung inklusive Mittagessen anbieten zu können – so wie es das rheinland-pfälzische Kita-Gesetz für den Regelfall vorsehe.

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Kreis verweist auf Gerichtsurteil

Trotzdem verweist Krieger auf ein erst kürzlich gefälltes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz. Dieses hatte klargestellt, dass nach dem rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetz zwar „regelmäßig“ eine durchgängige Betreuung über sieben Stunden stattfinden solle. Gewährleistet sein müsse dies aber nicht ausnahmslos in allen Fällen. „Es ist also im jeweiligen Einzelfall möglich, die familiäre Situation zu berücksichtigen“, betont Klaus Krieger, der seitens der Kreisverwaltung die Kita-Bedarfsplanung verantwortet. „Auch eine in der Mittagszeit unterbrochene Betreuungszeit kann ausreichend sein, wenn ein Erziehungsberechtigter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder keine pflegerischen Pflichten erfüllen muss.“

Krieger erläutert, dass derzeit keinerlei Beschwerden von Birkenheider Eltern vorliegen, deren Kind in der Kita Hundertmorgenwald „nur“ einen Platz ohne Übermittagsbetreuung hat. „Wir gehen entsprechend davon aus, dass der Bedarf gedeckt ist“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Eine weitere Entspannung der Lage sei zudem schon in Sicht: Ab dem Kita-Jahr 2026/27 rechne die Kreisverwaltung für Birkenheide mit einem Überhang (mehr Kapazitäten als benötigt werden) von sieben Kita-Plätzen bei den Zwei- bis Sechsjährigen.

Prognose: „Kinderzahl sinkt deutlich“

„Die Kinderzahl in der gesamten Verbandsgemeinde Maxdorf sinkt deutlich“, betont Krieger. Auch für die Ortsgemeinde Maxdorf sei für das Kita-Jahr 2026/27 ein Überhang von 28 Kitaplätzen für Zwei- bis Sechsjährige prognostiziert. Im darauffolgenden Jahr rechne man sogar mit einem Überhang von 46 Plätzen. „Selbst wenn Eltern also keine durchgängig siebenstündige Betreuung in Birkenheide erhalten würden, gäbe es in den kommenden Jahren die Möglichkeit, in eine Maxdorfer Kita zu wechseln, wenn entsprechende Absprachen getroffen werden“, meint Krieger. Darüber hinaus könne auch auf die Kindertagespflege zurückgegriffen werden, um die Betreuungsbedarfe in Birkenheide zu decken.

Bauen in Eigenregie?

Gary Kuhn als Birkenheider Ortsbürgermeister sind die zahlenmäßigen Prognosen bekannt – nachlesbar sind sie im Kita-Bedarfsplan, den der Jugendhilfeausschuss des Kreises am 11. November 2025 beschlossen hat. Und trotzdem will der Christdemokrat nicht klein beigeben. Im Gegensatz zur Kreisverwaltung geht Kuhn nämlich davon aus, dass sich Birkenheide perspektivisch stark verjüngen wird. Ins Spiel gebracht hat er vor diesem Hintergrund die Idee, dass die Ortsgemeinde die neue Kita einfach in Eigenregie baut – und zwar rechts des Dorfgemeinschaftshauses. „Vorstellbar aus meiner Sicht wäre zum Beispiel, dies mit zusätzlichen Räumen für die Grundschule zu verbinden“, sagte der Birkenheider Bürgermeister gegenüber der RHEINPFALZ. Auch die Einrichtung von Kita-Plätzen für Unter-Zweijährige könne er sich in dem Neubau vorstellen.

Realistisch erscheint dies nach aktuellem Stand allerdings nicht. „Es wird für Birkenheide kein Ausbaubedarf gesehen. Herr Kuhn argumentiert in Sachen steigender Kinderzahlen gegen sämtliche Prognosen, die uns vorliegen“, sagt Jugendamtsleiter Thomas Hauck. „Wenn die Ortsgemeinde Birkenheide in Eigenregie eine Kita bauen und betreiben wollte, dann müsste sie das als Freiwillige Leistung und damit ohne Fördermittel tun.“ Allein für den Bau einer zweigruppigen Kita wäre wohl eine Summe zwischen drei und 4,5 Millionen Euro zu veranschlagen. „Plus laufende Kosten für das Personal und die Instandhaltung“, wie Hauck verdeutlicht.

Bislang nur Planungskosten im Haushalt

Darüber hinaus stünde Birkenheide vor dem Problem, dass es sich die Aufnahme von Millionen-Krediten bewilligen lassen müsste. Nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf sind zwar bereits 100.000 Euro als Planungskosten für den Kita-Neubau in Birkenheider Haushalt 2026 eingestellt worden – was daran liege, dass dieser Haushalt geplant worden sei, bevor die Mitteilung der Kreisverwaltung kam, dass kein Ausbaubedarf für Birkenheide mehr gesehen wird. Die investiven Kosten der Ortsgemeinde in Millionenhöhe für den Kita-Neubau würden hingegen erst im kommenden Haushalt zu Buche schlagen – und müssten zur Genehmigung dann die Schreibtische der Verbandsgemeinde und letztlich auch der Kommunalaufsicht des Rhein-Pfalz-Kreises passieren.

Der ehemalige Leiter der Kommunalaufsicht heißt Thomas Hauck und ist heute der Leiter des Kreisjugendamts. Auf die Frage, ob er einen unausgeglichenen Birkenheider Haushalt für genehmigungsfähig hält, der sich durch Millionenkredite für einen freiwilligen Kita-Neubau auszeichnet, antwortet er: „Freiwillige Leistungen kann ich nur dann leisten, wenn ich auch freie Gelder dafür habe.“

Ortsbürgermeister ist sauer

Für Gary Kuhn ist die Sachlage, die die Kreisverwaltung aufzeigt, nur schwer auszuhalten. „Ob Kita oder nicht, ob mit zwei oder drei Gruppen, ob mit Container oder als Anbau: Seit nahezu zehn Jahren werden steigende und sinkende Kinderzahlen, Prognosen und Statistiken, Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten mit wechselnden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern Birkenheides diskutiert und eruiert“, sagt er. „Ich fühle unser Dorf vorgeführt. Alle ein oder zwei Jahre revidiert der Kreis seine Aussagen und trifft neue. Wie soll ein kleines Dorf darauf reagieren?“, fragt Kuhn.