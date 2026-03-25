Viele Ludwigshafener Eltern sind unzufrieden mit der kommenden Gebührenstruktur für Hortbetreuung. Eine Mutter hat jetzt eine Petition gestartet. Was sie sich davon erhofft.

Zum August ändert sich, wer wie viel für einen Hortplatz in Ludwigshafen zahlen muss. Wie der Stadtrat in seiner Sitzung Anfang Februar entschieden hat, wird die Beitragshöhe künftig an Einkommen und Kinderzahl geknüpft sein. Eine Idee, die auf den ersten Blick sinnvoll klingt. Das fand auch zunächst Katrin Maché aus Edigheim. „Aber als ich das mal nachgerechnet habe, dachte ich mir ,Oh mein Gott’“, sagt Maché. Die 41-jährige Mutter von drei Kindern, von denen zwei in den Hort gehen, soll nämlich mehr Geld zahlen, und zwar deutlich wie sie selbst sagt. Wie viel, das wisse sie auch nicht – denn was als Einkommen zähle, sei auch nach mehreren Anfragen an die Stadtverwaltung nicht ganz klar.

„Nachfragen bei der Stadt haben ergeben, dass Kindergeld und Unterhalt in das Nettoeinkommen hineingerechnet werden“, sagt Maché. Doch das ist ihrer Ansicht nach kaum gerecht. „Wenn zum Beispiel Alleinerziehenden ein Nachteil entsteht, weil sie Unterhalt bekommen, finde ich das unfair.“ Generell bilde die Staffelung, die die Stadt ab einer Untergrenze von 2000 Euro Nettomonatseinkommen in 100-Euro-Schritten aufgestellt hat, nicht die Lebensrealität von Familien ab. Die Kostensteigerung fange zu früh an, eine Entlastung gebe es nur für sehr arme Familien mit einem oder vier und mehr Kindern. Laut Maché gebe es für alle anderen Konstellationen deutliche Steigerungen. Ob Krankengeld oder Arbeitslosengeld I (ALG 1) zum Nettoeinkommen zählen, sei ebenfalls noch nicht geklärt.

Hohe Kosten – und kein Recht auf einen Platz

Ein weiterer Kritikpunkt ist für Maché der Fakt, dass laut Stadt auch für die Kinder der höhere Beitragssatz fällig wird, für die das Recht auf einen Betreuungsplatz ab August nicht gilt. Damit habe die Stadt in der Vergangenheit die Mehrkosten gerechtfertigt, der Anspruch gilt aber nur für Kinder, die ab dem 1. August eingeschult werden.

Diese hohen Kosten und Intransparenz haben sie dazu veranlasst, eine Petition im Internet zu starten. Und die bekommt einiges an Resonanz: Mehr als 1000 Menschen haben dort Stand Montag schon unterschrieben. Auch Landtagsabgeordnete haben sich laut Maché schon bei ihr gemeldet. Welche genau, möchte sie nicht sagen. Jetzt hofft Maché, dass sich etwas ändert, die Stadt die Gebühren anpasst, oder zumindest vollständige Transparenz herstellt.

Die Stadtverwaltung äußert sich auf Anfrage mit weiteren Informationen. Dass die Neufassung der Beiträge nach Kinderzahl und Nettoeinkommen gleichzeitig mit dem Anspruch auf Ganztagesbetreuung in Kraft trete, heiße nicht, dass sie aneinander geknüpft seien, teilte eine Sprecherin mit. Ohnehin deckten die Elternbeiträge in Hort und BGS plus nicht die entstehenden Kosten, die hauptsächlich durch Stadt und Zuschüsse des Landes getragen würden. Eine Entlastung gebe es vor allem bei der U2-Betreuung (Kinderkrippe), bei der Familien mit einem Nettoeinkommen bis 2800 (ein Kind oder drei Kinder) oder 2500 Euro (zwei Kinder) weniger zahlen müssen, so die Sprecherin.

„Vorher nicht kalkuliert“

Im Hort, das bestätigt die Stadt, fällt die Entlastung nicht so groß aus. Wie hoch die tatsächlichen Familieneinkommen in Ludwigshafen sind, könne man nicht sagen. Daran könnte man messen, wie viele Menschen die neue Kostenstruktur tatsächlich entlastet. Das durchschnittliche Nettomonatseinkommen eines Haushalts lag 2023 in Ludwigshafen bei etwa 1940 Euro. Das bezieht sich allerdings auf alle Haushalte. Laut Stadtverwaltung zählten ALG 1, Krankengeld und Unterhaltszahlungen zum Familieneinkommen.

Dezernent Lars Pletscher (CDU) ArchivFoto: Peter Kretzschmar

Auch Lars Pletscher (CDU), der zuständige Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Sport, äußerte sich. Dass man die Beiträge jetzt nach dem Familieneinkommen und der Kinderanzahl misst, sei die Umsetzung von Bundesgesetzen – und Ludwigshafen dabei eine der letzten kreisfreien Städte. Die höheren Kosten seien auch darauf zurückzuführen, dass die Stadt die Beiträge seit 14 Jahren nicht mehr erhöht habe. „Die Kostensteigerungen treffen auch uns. Das hatten wir vorher nicht neu kalkuliert“, so Pletscher. Ab April wolle man ein transparentes Formular zur Selbstauskunft im Internet bereitstellen.

Zur Sache

Bei Rückfragen zum Thema Ganztagesförderung gibt die Website unter www.ludwigshafen.de/ganztagesförderung Auskunft und Kontaktmöglichkeiten zur Stadt.