Peter Stahl ist neuer ehrenamtlicher Beauftragter für Menschen mit Behinderung in Ludwigshafen. Der 67-Jährige ist am Montag im Stadtrat einstimmig zum Nachfolger des verstorbenen Hans-Joachim Weinmann gewählt worden. Das Amt ist ans Sozialdezernat angedockt und wird von dort auch unterstützt, wie Dezernentin Beate Steeg (SPD) betonte. Stahl ist seit zehn Jahren Vorsitzender des Behindertensportvereins (BSV). Er ist seit 47 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. 48 Jahre war er für die BASF tätig, davon drei Jahrzehnte in Führungspositionen. „Ich freue mich auf die Aufgabe und werde mein Bestes geben“, sagte Stahl.