Mit einer Plakatkampagne an Litfaßsäulen im Stadtgebiet ruft der Grüne Kreis aktuell zur Unterstützung seiner neuen Aktion „Mehr Bäume für die Stadt“ auf.

Ziel der öffentlichkeitswirksamen Kampagne ist es, möglichst viele Bürger, Unternehmen sowie Institutionen dafür zu gewinnen, aktiv zur Begrünung Ludwigshafens beizutragen. Im Mittelpunkt der Initiative steht die Möglichkeit, Bäume für die Stadt zu spenden. Ab einem Betrag von 350 Euro wird der Name des Spenders auf einer Plakette am gepflanzten Baum verewigt. Gleichzeitig sind Spenden in jeder Höhe willkommen – denn jeder Beitrag zähle. Selbst kleine Beträge könnten einen wertvollen Beitrag leisten und zeigen, dass Engagement für Umwelt und Stadtentwicklung keine Frage des Alters ist.

Erste Pflanzungen ab November

Die gesammelten Mittel sollen gezielt in die nächste Pflanzsaison 2026/27 fließen. Erste Baumpflanzungen sind bereits ab November/Dezember 2026 geplant. Damit setze der Verein seine langjährige Arbeit konsequent fort: In seiner Satzung ist fest verankert, dass der Grüne Kreis Bäume auf städtischen Grünflächen pflanzt und so nachhaltig zur Verbesserung des Stadtklimas beiträgt.

„Jeder Baum zählt – für ein besseres Klima, mehr Lebensqualität und ein lebenswerteres Ludwigshafen. Wir laden Bürger herzlich ein, Teil dieser Bewegung zu werden und gemeinsam mit uns in die grüne Zukunft unserer Stadt zu investieren“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Peter Görtz. „Ob kleiner oder großer Beitrag – jede Spende hilft, Ludwigshafen weiter zu begrünen.“

Vereinsvorsitzender des Grünen Kreises: Peter Görtz. Foto: Görtz

Die aktuelle Plakatkampagne wurde von Projektpartnern initiiert und ist im Stadtbild nicht zu übersehen. Sie unterstreiche die Bedeutung des Projekts und mache sichtbar, wie gemeinschaftliches Engagement konkrete Veränderungen bewirken kann. Seit seiner Gründung 1967 hat der Verein rund 2500 Bäume finanziert, die in Kooperation mit dem Bereich Grünflächen und Friedhöfe des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) gepflanzt und gepflegt wurden.

Insgesamt seien so bereits rund 200.000 Euro in die Begrünung der Stadt investiert worden. Besonders beliebt seien Baumspenden zu Geburten, Geburtstagen, Hochzeiten oder Jubiläen, die eine bleibende Erinnerung schaffen und zugleich einen nachhaltigen Beitrag für die Gemeinschaft.

Mehr zum Verein im Netz unter www.gruenerkreis-ludwigshafen.de