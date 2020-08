Die Technischen Werke (TWL) haben nach Angaben des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) den Zuschlag für die energetische Gestaltung der geplanten Pesch-Siedlung erhalten. Der Kooperationsvertrag wurde demnach bereits im Juni von den Projektverantwortlichen mit dem Energieversorger unterzeichnet. Das Bewerbungsverfahren lief seit Januar 2019. Die TWL hätten sich mit dem Konzept einer nachhaltigen energetischen Quartierslösung durchgesetzt.

550 Wohnungen für 1500 Menschen

Die Pesch-Siedlung soll zwischen West und Oggersheim bis 2026 rund 550 Wohnungen für bis zu 1500 Menschen und daneben auch Gewerbeflächen bieten. Baustart soll Ende des Jahres sein. Bei 200 Millionen Euro liegt die Investitionssumme.

Eigentümer des rund zehn Hektar großen Areals sind das HPH und die Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen. Sie setzen das Projekt um. Entstehen soll ein neues urbanes Gebiet, in dem Arbeiten, Wohnen, Bildung und Soziales miteinander verzahnt werden. Zentrales Konzept ist eine soziale Durchmischung, in der neue Wohnformen und Nachbarschaften entwickelt werden. „Wir wollen einen Raum eröffnen, in dem Menschen sich begegnen können und den sie selbst mitgestalten können im Sinne eines humanen und im Blick auf die Umwelt nachhaltigen Miteinanders“, sagt HPH-Direktor Tobias Zimmermann.

Photovoltaik, E-Mobilität, Glasfasernetz

Das innovative Wohnkonzept soll von einem ökologisch hochwertigen und nachhaltigen Energiekonzept begleitet werden. „Es soll – wie die Siedlung selbst – zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten realisierbar sein“, betonen die Projektmanager Ernst Merkel und Michael Böhmer. Sie entwickelten dazu unterstützt von einem Tübinger Fachbüro einen Anforderungskatalog. Wichtige Punkte waren Photovoltaik, E-Mobilität und ein Glasfasernetz. „Auch das Mieterstrommodell war eine der Vorgaben an die Bewerber“, so Böhmer.

Ziel: So wenig CO 2 -Emissionen wie möglich