Ein Projektentwickler aus Karlsruhe will in der künftigen Pesch-Siedlung Eigenheime bauen. Die Reihenhäuser sollen für Familien erschwinglich und Anfang 2028 fertig sein.

Seit Jahren warten viele Beobachter darauf, dass auf dem 14 Hektar großen Gelände der geplanten Heinrich-Pesch-Siedlung zwischen West und Oggersheim endlich die Bagger rollen und die versprochenen 800 Wohnungen für bis zu 2000 Menschen gebaut werden sollen. Jetzt soll es losgehen: Für Ende April hat ein Investor den ersten Spatenstich für ein zentrales Baufeld angekündigt. Die Sahle Betreuungsgesellschaft mbH aus Greven (Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen) will am südlichen Rand der Siedlung in der Nachbarschaft zum zentralen Begegnungshaus rund 200 Wohnungen bauen. Am Mittwoch haben zudem die beiden Siedlungsgeschäftsführer Ernst Merkel und Thorsten Will einen weiteren Investor für das Projekt präsentiert, mit dem Anfang 2026 die Verträge geschlossen wurden.

Das Unternehmen Weisenburger Projekt GmbH aus Karlsruhe soll zunächst 22 Reihenhaus-Eigenheime am westlichen Siedlungsrand errichten. Abhängig von der Nachfrage nach den Häusern, die 105 bis 125 Quadratmeter Wohnfläche haben sollen, könnten bis zu 60 Einfamilienhäuser entstehen. Die je 200 Quadratmeter großen Grundstücke sollen im Teilerbbaurecht vergeben werden, erläuterte Geschäftsführer Merkel. „Das heißt, die Häuslekäufer erwerben das Haus von Weisenburger und werden Erbbaunehmer bei der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH.“

Häuser zum Kauf, Wohnungen zur Miete

Mit dem Bau der Eigenheime werde der für die Siedlung grundsätzlich angestrebte Mix aus Wohnungen für alle Einkommensschichten umgesetzt, ergänzte Thorsten Will. Die Häuser sind für Familien und Menschen gedacht, die sich in der besonderen Siedlung ein eigenes Zuhause wünschen. Die in dem Quartier geplanten Wohnungen sollen dagegen nicht verkauft, sondern vermietet werden.

Ein Blick von oben auf ein Baufeld: Die Dächer der Reihenhäuser werden begrünt. Foto: Weisenburger/oho

Die 22 Häuser gruppieren sich nach den Plänen des Investors um einen Innenhof, der gemeinschaftlich genutzt werden soll, als zentraler Begegnungsraum gestaltet werden sowie Aufenthalts-, Spiel- und Gartenflächen für unterschiedliche Altersgruppen bieten soll, wie Lukas Bissinger, Leiter der Weisenburger-Geschäftsstelle in Karlsruhe, schilderte. Die Hälfte der Gebäude soll ein zurückversetztes Staffelgeschoss mit Dachterrasse erhalten. Weisenburger geht von Preisen ab 399.000 bis 480.000 Euro für die Reihenhäuser aus. Keller sind nicht geplant. Hinzu kämen noch Kosten von monatlich 200 bis 300 Euro für das Erbpachtgrundstück, meinte Ernst Merkel.

Zwölf bis 15 Monate Bauzeit

„Mit diesem ersten Bauabschnitt setzen wir einen wichtigen Impuls für ein lebendiges, sozial durchmischtes und zukunftsorientiertes Quartier. Uns war besonders wichtig, Wohnraum zu schaffen, der für Familien erreichbar bleibt und gleichzeitig hohe architektonische und städtebauliche Qualität bietet“, erklärte Lukas Bissinger.

Die Planer der Siedlung gehen davon aus, dass die ersten Bewohner Ende 2027/Anfang 2028 in die neuen Mietwohnungen der Sahle Betreuungsgesellschaft einziehen werden. Für den Bau der zweigeschossigen Reihenhäuser hat Weisenburger Lukas Bissinger zufolge die Baugenehmigung beantragt. Der Investor rechnet damit, ab Herbst/Winter zu bauen. In zwölf bis 15 Monaten könnte die ersten Häuser fertig werden. Je eher sich Interessenten melden, desto mehr Mitsprachemöglichkeiten hätten diese bei der Innengestaltung der Objekte, so Bissinger. Er hofft auf eine gute Nachfrage.

Zwei Schulen und eine Kita geplant

Das Unternehmen Weisenburger hat bereits seine Visitenkarte in Ludwigshafen hinterlassen: Im Jahr 2014 hat die Firma am Rheinufer Süd 77 Wohnungen gebaut und vermarktet. Wie schon beim Bau der Wohnungen im Stadtteil Süd arbeitet Weisenburger auch bei der Verwirklichung der Reihenhäuser mit einem Generalunternehmer zusammen.

Auf den besonderen Charakter der geplanten Pesch-Siedlung wiesen bei dem Pressegespräch erneut die Geschäftsführer Merkel und Will hin: Das Quartier sei mit seinem Energie- und Sozialkonzept samt Begegnungshaus und Quartiersmanagement vermutlich bundesweit einzigartig. Die Siedlung soll einen eigenen Straßenbahnhaltepunkt bekommen. Zudem sind in direkter Nachbarschaft eine Realschule plus, eine Grundschule und eine Kita geplant. Autos sollen in dem Quartier eine Ausnahme sein. Pkw-Stellplätze sind in Parkhäusern am Siedlungsrand vorgesehen.