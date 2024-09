„Wein und Wanderschuh“ heißt eine Veranstaltung am Sonntag, 22. September, von 14-17 Uhr. Sie wird vom Heinrich-Pesch-Haus (HPH) organisiert. Die Kultur- und Weinbotschafterin der Pfalz, Henriette Reiser, nimmt die Teilnehmer mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Weinbaus. Bei einer dreistündigen Wanderung durch zwei der besten Weinlagen der Pfalz werden vier Weine probiert. Der Treffpunkt für die Weinwanderung ist in der Deidesheimer Straße 7 in Neustadt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro.

Wer mit einfachen Mitteln dem Alltag entfliehen will, kann dies beim QiGong der vier Jahreszeiten tun. Kursleiterin Rita Brandsch übt mit den Teilnehmern in lockerer Atmosphäre die QiGong-Form „Herbst“. QiGong besteht aus fließenden, ganzheitlichen Bewegungen und tut Körper, Seele und Geist gut. Das Angebot findet achtmal immer dienstags von 18.30 bis 20 Uhr statt und beginnt am 24. September in der Villa Fambili im HPH, Frankenthaler Straße 229. Die Teilnahme kostet 88 Euro pro Person.

Die Anmeldung für alle Angebote ist ab sofort unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen oder per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de möglich.