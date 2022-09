„Er hat die entscheidende Bedeutung des kirchlichen Bildungsauftrages für die Zukunft von Gesellschaft und Kirche früh erkannt und das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) nachhaltig gefördert.“

Mit diesen Worten dankt dessen Leitung dem am Freitag verstorbenen Altdekan Erich Ramstetter. Er war maßgeblich am Kauf der Grundstücke und der Neugründung des katholischen Bildungshauses an der Grenze zu seiner Pfarrei in Friesenheim beteiligt, erinnerten am Dienstag Direktor Tobias Zimmermann und seine Stellvertreterin Ulrike Gentner. „Er begleitete seither die Arbeit des Hauses inhaltlich und konzeptionell und hatte wesentlichen Anteil an der Gründung der Pesch-Stiftung.“

Nicht nur in der Gründungsphase sei der Monsignore ein treuer Begleiter und Ratgeber gewesen,. „Er förderte und forderte gleichermaßen, dass das HPH als katholische Bildungseinrichtung soziale Themen aufgreift und bearbeitet, für Glaube, Gerechtigkeit und Bildung eintritt“, blickte Gentner zurück.

Er und sein Bruder Fritz unterstützten finanziell auch Aktivitäten wie das Kinderferienprogramm sowie Sprach- und Spielgruppen für Kinder von Geflüchteten. Zum Dank zeichnete das HPH Erich Ramstetter 2018 mit dem „Dei Gloriam Preis“ aus – als ersten Preisträger überhaupt. „Ad maiorem Dei gloriam“ lautet der Wahlspruch der Jesuiten – frei übersetzt, „über den eigenen Tellerrand zu schauen, und sich von Gott und den Menschen in Dienst nehmen zu lassen. Das hat Monsignore Ramstetter zeitlebens getan“, so Zimmermann.

„Gott hat mich reich beschenkt. Weil unser Leben immer dann am intensivsten ist, wenn wir für andere etwas tun, möchte ich Sie um Ihre Spende bitten.“ Mit dieser Haltung sei Ramstetter dem HPH ein treuer Unterstützer geblieben.