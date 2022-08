Was ist Macht? Mit dieser Grundsatzfrage hat sich die Politologin Hannah Arendt ein Leben lang befasst. Eine Antwort an einem Abend versucht Mathematikerin und Philosophin Ute Köhler am 12. September ab 19.30 Uhr im Heinrich-Pesch-Haus (HPH), Frankenthaler Straße 229.

Die jüdischstämmige Hannah Arendt (1906 - 1975) steht als Philosophin, Politologin und Historikerin wie kaum eine zweite für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Unter dem Eindruck des Vietnamkriegs und weltweiter Studentenproteste hatte sie ihre politische Theorie neu geschrieben. Köhler analysiert in ihrem Vortrag das Phänomen Macht in gesellschaftlichen wie in zwischenstaatlichen Konflikten, nimmt aber auch die Wirkmacht von Technik und Fortschritt in den Blick: Wie untergräbt Gewaltanwendung Macht? Und welche Bedeutung hat eine stärkere politische Beteiligung der Bürger?

Noch Fragen?



Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung auf der HPH-Homepage gebeten: www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.