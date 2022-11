Es weihnachtet in der Familienbildung – aber nicht nur: In den letzten Wochen des Jahres bietet das Team der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus (HPH, Frankenthaler Straße 229) zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie an.

So öffnet am Samstag, 19. November, die Adventswerkstatt von 14 bis 15.30 Uhr ihre Türen. Kinder und Eltern können hier gemeinsam ihre Adventsdeko gestalten. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Kind.

Für Väter und ihre Kinder

Speziell für Väter mit ihren Kindern ist das „Vater-Kind-Kochen in Theorie und Praxis“ gedacht, das in Kooperation mit der Krankenkasse AOK angeboten wird. Am Donnerstag, 10. November, erhalten die Väter bei einem Online-Seminar von 19.30 bis 21 Uhr Tipps in Theorie und Praxis, wie das Essen für die ganze Familie zum Genuss wird. Am Samstag, 12. November, 10 bis 13 Uhr, folgt in der AOK-Lehrküche (Kurfürstenstraße 11) die Praxis – gemeinsam mit den Kindern werden schnelle und leckere Rezepte gekocht. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Drei Vorträge für Eltern

Außerdem lädt die Familienbildung Eltern zu drei Vorträgen rund um die Erziehung ein: Am Mittwoch, 9. November, findet von 16.30 bis 18 Uhr ein kostenfreier Elternabend zum Thema Sprachentwicklung statt. Es wird eine Kinderbetreuung angeboten. „Kinder fordern uns heraus“ heißt es dann am Montag, 14. November, 19.30 bis 21.30 Uhr. Dieser ebenfalls kostenfreie Abend greift typische Herausforderungen von Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren auf, wie Trödeln beim Anziehen, Aufräumen, gemeinsame Mahlzeiten oder Ins-Bett-geh-Zeiten. Eltern bekommen zahlreiche Impulse, wie sie die Eltern-Kind-Beziehung stärken und fördern können.

Marte-Meo-Fortbildung

Am 18. November, 9. Dezember und 13. Januar findet im HPH jeweils von 9 bis 13 Uhr eine Marte-Meo-Fortbildung für Fachkräfte und Eltern statt. Die Marte-Meo-Methode ist ein von der Niederländerin Maria Aarts entwickeltes videogestütztes Beratungskonzept, das sehr stark auf die in jedem Menschen vorhandene eigene Kraft setzt und individuelle Entwicklungsschritte möglich macht. Eltern, Bezugspersonen und pädagogische Mitarbeiter in den unterschiedlichsten beruflichen Handlungsfeldern werden im Umgang beziehungsweise ihrer Arbeit mit ihrem Kind/ihren Kindern erfolgreich unterstützt. Die Teilnahmegebühr beträgt 199 Euro.

Alle Kurse (mit Ausnahme des Kochkurses) finden in der Villa fambili im HPH, Frankenthaler Straße 229, statt. Anmelden kann man sich auf der Homepage der Familienbildung unter www.familienbildung-ludwigshafen.de/veranstaltungen.