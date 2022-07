Im Heinrich-Pesch-Haus (HPH, Frankenthaler Straße 229) findet wöchentlich an sechs Terminen ein Kommunikationstraining in deutscher Sprache statt. Zwei bis vier Ehrenamtliche coachen dabei Geflüchtete im Sprechen, Schreiben und Hören. Die Teilnahme ist kostenfrei. Diese Kurse werden auch in den ersten Wochen der Schulferien weitergeführt, bei entsprechender Nachfrage auch bis zum Ende der Ferien. Die Kurse finden dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr statt. Die Teilnehmer können unverbindlich die deutsche Sprache trainieren, sei es zum Einstieg, als Übergang zwischen zwei zertifizierten Kursen oder kursbegleitend zur Übung.

Noch Fragen?



Interessenten können sich bei Matthias Rugel melden, E-Mail an rugel@hph.kirche.org, info@lucan.help, unter Telefon 0621 5999 365 oder einfach zu den Unterrichtszeiten im HPH vorbeischauen.