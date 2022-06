Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus bietet auch in diesem Jahr in den Sommerferien wieder verschiedene Kinderferienprogramme an. Für die Woche vom 8. bis zum 12. August werden noch Teamer für das Miniland gesucht, wie die Verantwortlichen mitteilen. Dabei handelt es sich um ein Angebot für vier- bis fünfjährige Kinder von 8 bis 14.30 Uhr. Notwendige Voraussetzung für die Bewerbung als Teamer: Die Interessierten müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Erfahrung in der Arbeit mit Kindern ist wünschenswert. Weitere Informationen gibt es bei Jana Sand, Leiterin der Familienbildung: unter Telefon 0621 5999-221 oder per E-Mail an sand@hph.kirche.org.