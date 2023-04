Das Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) lädt für Samstag, 6. Mai, zu einem ganztägigen Seminar mit dem Philosophen und Theologen Gotthard Fuchs ein. Im Blickpunkt steht der frühere UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld und sein „mystischer“ Motor, der hinter seiner unermüdlichen Weltpolitik und Vermittlungskompetenz wirkte. Der 1953 gewählte UN-Generalsekretär war mutig und kreativ, nicht zuletzt erfand er die Blauhelm-Soldaten. Er geriet zwischen die Mühlen der Großmächte und musste dafür mit dem Leben bezahlen. Dag Hammarskjöld und 15 andere Flugzeugpassagiere wurden 1961 auf dem Flug zu einer Friedensmission abgeschossen. Er war damals erst 56 Jahre alt. Bei all seiner politischen Energie für den Weltfrieden ist bezeugt, wie Hammarskjöld kurz vor seinem Tod mit Freunden über mittelalterliche Liebesmystik sprach. Er versuchte sich an einer Übersetzung von Martin Bubers „Ich und Du“ (das vor genau 100 Jahren erschienen ist). Das Seminar findet von 10 bis 16 Uhr statt und kostet 59 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldung im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.

Online-Workshop zu Hate Speech

Was tun, wenn es in sozialen Medien unsozial wird? Mit diesem Thema befasst sich der Online-Workshop „Hate Speech – Kommunikation und Macht“, zu dem das Pesch-Haus am Mittwoch, 3. Mai, 19 bis 21.30 Uhr einlädt. Claudia Nothelle vom Institut für Journalismus an der Hochschule Magdeburg zeigt dabei Möglichkeiten auf, wie man auf die zunehmende Verrohung und die schnelle Verbreitung in sozialen Netzwerken reagieren und Hasskommentaren entgegentreten kann. Der Workshop ist Teil der Veranstaltungsreihe „Empowerment für (mehr) Frauen in der Kommunalpolitik“, eine Kooperation des Pesch-Hauses mit den Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Pfalz-Kreises und der Städte Frankenthal und Ludwigshafen. Ihr besonderes Anliegen ist es, die politische Partizipation von Frauen zu fördern. Die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldung unter Telefon 0621 5999-162 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org. Für den Online-Workshop wird ein MS Teams-Konferenzraum genutzt. Der Link zur Veranstaltung wird am Tag vor der Veranstaltung zugesandt.