Die Bischöfliche Stiftung für Mutter und Kind lädt mit der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus zu einem Podiumsgespräch für 28. März, 18.30 Uhr, ins Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) ein. Im Blickpunkt stehen diesmal Familien.

Elternsein ist anspruchsvoller geworden, Anforderungen an Familien steigen – das bilanziert der Neunte Familienbericht der Bundesregierung. Was löst den Druck in Familien aus? Wie kann er reduziert werden? Welche Bedingungen unter Unterstützungen brauchen Familien in Kirche und Gesellschaft, um Familienleben gut gestalten zu können?

Wer darüber diskutiert

Über diese Fragen diskutieren Dagmar Müller, Sozialwissenschaftlerin vom Deutschen Jugendinstitut München, Birgit Mock, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Bernhard Speidel, Diplom-Psychologe vom Caritas-Zentrum Pirmasens. Das Schlusswort spricht Bischof Karl-Heinz Wiesemann.

Die Bischöfliche Stiftung für Mutter und Kind unterstützt seit über 20 Jahren die Katholische Schwangerschaftsberatung in der Diözese Speyer finanziell und ideell, fördert Projekte kirchlicher Träger zugunsten schwangerer Frauen und sensibilisiert die Öffentlichkeit für den Schutz des ungeborenen Lebens. Mehr Informationen dazu im Netz unter www.fuer-mutter-und-kind.de.

Noch Fragen?



Eingeladen sind alle Interessierten. Anmeldung per E-Mail an info@familienbildung-ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621 5999-360. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.