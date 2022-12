Salonkultur hat eine lange Tradition und bewegte sich bereits in ihren Anfängen zwischen Hochkultur und Wohnzimmer. Austausch stand im Mittelpunkt. So soll es auch beim Online-Frauensalon des Heinrich-Pesch-Hauses sein, der alle zwei Monate seine Türen öffnet. Der erste Frauensalon 2023 findet am Montag, 9. Januar, 19 bis 20 Uhr, statt und beschäftigt sich mit Selbstrespekt. Coach und Autorin Christine Weiner zeigt laut Ankündigung erste Schritte auf, mit welchen Gedanken und Handlungen Führungsfrauen, auch im hektischen Berufsalltag, sich selbst achten und respektieren können. Der Frauensalon wendet sich Frauen, die am Einstieg in Führung stehen, die gerade aufsteigen und die eine Position in Führungsverantwortung haben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen. Für das Online-Seminar wird ein virtueller Konferenzraum (Microsoft Teams) genutzt. Der Link wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet.