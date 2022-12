Am 4. Januar startet die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus ins neue Jahr. Neu im Programm ist das „Land der musikalischen Frösche“ für vier- bis sechsjährige Kinder mit oder ohne Eltern. Dabei sollen sie spielerisch an die Musikwelt herangeführt, ihre auditiven und feinmotorischen Fähigkeiten sollen entwickelt werden. Die musikalische Früherziehung beginnt am Mittwoch, 4. Januar, 16.30 Uhr und findet sechs Mal bis zum 8. Februar statt.

Ebenfalls am 4. Januar lädt Kindertanztrainerin Diana Gillmann von 16 Uhr bis 16.45 Uhr zum Kindertanzen mit rhythmischen und räumlichen Spielen sowie leichten Choreographien ein. Für Kinder ab 16 Monaten ist die „Bewegungszeit Kleinkind“ gedacht. Ab Donnerstag, 5. Januar, 16.30 Uhr, erwartet sie eine Bewegungslandschaft aus Bänken, Kisten und Krabbeltunnel. An über Zehnjährige richtet sich der Tai-Chi-Chuan-Kurs, der am Dienstag, 10. Januar, 16 Uhr startet.

Werdende Mütter können sich mit dem Kurs „Yoga in der Schwangerschaft“ durch sanfte Körperbewegungen, Atem- und Entspannungsübungen auf die Geburt vorbereiten. Alle Kurse finden in der Villa fambili im Heinrich-Pesch-Haus, Frankenthaler Straße 22 statt.

Noch Fragen?



www.familienbildung-ludwigshafen. de/veranstaltungen