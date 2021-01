An zehn Abenden führt Matthias Rugel, Jesuit und Bildungsreferent am Heinrich-Pesch-Haus, in die Philosophie vom Menschsein ein. Der Onlinekurs beginnt am 27. Januar um 19 Uhr und lasse viel Raum für Debatte und Kontroverse. „Das zweckfreie Denken der Philosophen gleicht dem Spiel der Kinder. Es gibt ein Gefühl der Freiheit und ist zugleich ein intensiver Lernort“, sagt Rugel. In dem zehnteiligen Onlinekurs geht es um Fragen wie: Mit welchen Voraussetzungen sind wir belegt, wenn wir vom Menschen sprechen? Was hat jenen Menschen oder mich selber diese Lebensphase gelingen oder diffundieren lassen?

Orientierung an Bordt-Lehrbuch

Der Kurs orientiert sich Rugel zufolge an einem Lehrbuch von Michael Bordt: „Die Kunst, sich selbst zu verstehen. Den Weg ins eigene Leben finden. Ein philosophisches Plädoyer“ (2015). Die Kursgebühr beträgt 120 bis 160 Euro je nach Selbsteinschätzung. Eine Ermäßigung ist auf Anfrage möglich. Anmeldung unter Telefon 0621/5999-162 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org. Anmeldeschluss ist der 21. Januar. Es wird ein virtueller Konferenzraum von Microsoft Teams genutzt. Der Link zum Online-Seminar wird am 26. Januar versendet.

Themen und Termine