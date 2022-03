Beim zweiten „Frauensalon“ in diesem Jahr, der am Montag, 14. März, 19 Uhr, stattfindet, spricht die Umweltwissenschaftlerin Helen Czioska über den Zusammenhang zwischen nachhaltigem Konsum und Führungsverantwortung. Wie gelingt es, nachhaltig zu agieren – auch unter Zeitdruck? „Wir möchten mit unserem Salon-Format einen Beitrag dazu zu leisten, Geschlechtergerechtigkeit im Beruf wie auch im Alltag zu fördern und Führungsetagen in Unternehmen weiblicher zu machen“, erläutert Ulrike Gentner, Direktorin Bildung des Heinrich-Pesch-Hauses. Die Teilnahme am Online-Frauensalon ist kostenfrei, eine Anmeldung unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen ist erforderlich.