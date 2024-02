Das Heinrich-Pesch-Haus und die Initiative „Lu can help“ möchten ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit durch eine Fortbildungsreihe unterstützen. Diese wird den Verantwortlichen zufolge auch 2024 fortgesetzt, der nächste Termin findet am 11. März, 18 bis 20 Uhr, im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) statt. Referentin Chris Ludwig, Trainerin interkultureller Dialog, vermittle den Ehrenamtlichen dabei praxisorientiert Wissenswertes, ein wichtiger Teil der Fortbildungsreihe ist demzufolge Selbstreflexion und der Austausch unter den Teilnehmenden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Kontakt und Anmeldung bei Kerttu Taidre, Telefon 0175 1677631 oder per Mail an info@lucan.help. Die weiteren Termine der Fortbildung sind am 15. April, 13. Mai, 10. Juni und 1. Juli, jeweils von 18 bis 20 Uhr.