In der altkatholischen Kirche ist möglich, worüber in der katholischen Kirche Dissens besteht – wie beispielsweise die Kontroverse beim Priesteramt für Frauen. Am Donnerstag, 28. Oktober, sprechen Altkatholiken und Katholiken im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Straße 229) über Synodalität und wie sie im Leben der Kirche gestaltet werden und gelingen kann. Laut Veranstalter diskutieren Sabine Clasani, Pfarrerin der Altkatholischen Gemeinde Mannheim, Anja Goller, Generalvikarin der Altkatholischen Kirche Bonn, sowie Klaus Pfeffer und Andreas Sturm, Generalvikare im Bistum Essen und Speyer, über den Synodalen Weg in Deutschland. Leitthema des Abends ist die Frage, was Verantwortungsträger der altkatholischen und katholischen Kirche voneinander lernen können. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis 26. Oktober telefonisch unter 0621 5999162 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org.