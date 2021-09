Unsere alltägliche Welt ist voller Zahlen. Doch was sind Zahlen eigentlich genau? Dieser Frage geht der Mathematiker und Philosoph Matthias Rugel an vier Abenden nach. Das Online-Seminar beginnt am Dienstag, 28. September, um 19.15 Uhr und ist für Menschen gedacht, die Freude an Mathematik und Philosophie haben.

Diskussion an vier Abenden

Rugel, Bildungsreferent am Heinrich-Pesch-Haus, lädt an vier Abenden zur Diskussion darüber ein, wie es geht, dass wir uns in der alltäglichen Welt, die voller Mathematik ist, zurechtfinden. Die moderne Mathematik stelle für diese Reflexion, wie sie schon seit Jahrtausenden angestellt wird, überraschende Optionen bereit.

Für das Online-Angebot wird nur Schulmathematik vorausgesetzt, als philosophische Vorbildung genügt die Lust aufs Denken und das Interesse an den Fragen nach Zahl, Unendlichkeit, Punkten, Kontinuität oder warum man mit Mathematik die Welt so gut beschreiben kann.

„Unendlichkeit der Mathematik“

Am ersten Abend spricht Rugel über die „Unendlichkeit und Grundbegriffe der Mathematik“. An den nachfolgenden Terminen (immer dienstags) geht es um unvernünftige Zahlen und die Realität (5. Oktober) und über „Die unvernünftige Geometrie“ (12. Oktober). Der letzte Abend (19. Oktober) ist der „Mengenlehre als Theorie des Unendlichen“ gewidmet.

Die Teilnahme am ersten Termin ist kostenfrei, das Online-Seminar kostet 46 bis 72 Euro, je nach Selbsteinschätzung. Anmeldung im Netz: www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.