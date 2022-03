Es ist ein weites Forschungsfeld, wie das Riechen über Rezeptoren in der Nasenschleimhaut bis zur Reizsynthese in der Großhirnrinde funktioniert. Wie funktioniert Riechen? Warum ist der Geruchssinn besonders betroffen bei Covid-Erkrankungen? Inwiefern ist der Geruchssinn mit dem Geschmackssinn verknüpft? Weshalb wird der menschliche Geruchssinn häufig unterschätzt? Diesen Fragen geht Professorin Veronica Egger, Biologin und Physikerin, in einer Online-Veranstaltung des Heinrich-Pesch-Hauses am Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr, nach. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Spende wird erbeten. Der Link für den virtuellen Konferenzraum von Microsoft Teams wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet. Verbindliche Anmeldung im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.