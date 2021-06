Im Vorfeld der Bundestagswahl (26. September) sprechen Wahlkreiskandidaten aus dem Raum Ludwigshafen/Mannheim am Dienstag, 15. Juni, im Heinrich-Pesch-Haus und per Videokonferenz von 19.30 bis 21.30 Uhr über ihre Vorstellungen von Friedens- und Sicherheitspolitik. Moderator ist Andreas Zumach, Journalist und Publizist. Teilnehmer sind Isabel Cademartori (SPD), Melis Sekmen (Die Grünen), Michael Goldschmidt (FDP) und Gökay Akbulut (Linke), die CDU ist angefragt.

Bis 11. Juni anmelden

Veranstalter sind Pax Christi, der Diözesanverband Speyer und Freiburg, die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, der Fachbereich Nachhaltigkeit und Frieden der Evangelischen Landeskirche in Baden und die DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsgegner, Gruppe Mannheim-Ludwigshafen). Anmeldungen zur Teilnahme in Präsenz an stefan.maass@ekiba.de. Es werden so viele Personen zur Teilnahme in Präsenz eingeladen, wie es die am 15. Juni in Ludwigshafen geltenden Corona-Bedingungen zulassen. Anmeldungen zur Teilnahme per Videokonferenz an Monika.Bossung-Winkler@bistum-speyer.de. Der Zugangslink wird am Vortag versendet. Anmeldeschluss ist der 11. Juni, 12 Uhr. Später eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.