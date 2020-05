Das Heinrich-Pesch-Haus in der Frankenthaler Straße hat sein Angebot für bedürftige Menschen in der Corona-Krise ausgebaut. Schon seit 6. April gibt es täglich von 12 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich vor Ort mit einem Essen zu versorgen. Doch die Verantwortlichen haben gemerkt, dass sie speziell Familien mit diesem Angebot nicht erreichen. Daher beliefert seit Mittwoch ein ehrenamtlicher Fahrdienst Familien mit warmen Mahlzeiten. Die katholischen Gemeinden Ludwigshafens und das Heinrich-Pesch-Haus sind die Initiatoren der Aktion. Sie möchten mit „Mahlze!t LU“ ein Zeichen der Solidarität setzen – auch wenn die Corona-Krise das Pesch-Haus ebenfalls hart trifft, denn Tagungshaus und Hotel sind seit Mitte März geschlossen. Mittlerweile werden täglich über 70 Essen an Bedürftige ausgegeben. Mit dem neuen Fahrdienst sollen nun speziell „Familien in schwierigen Situationen“ unterstützt werden. Über städtische und kirchliche Institutionen wurden die Namen und Adressen von bedürftigen Familien organisiert. Zum Auftakt am Mittwoch wurden 13 Familien mit 40 Portionen versorgt. „Mahlze!t LU goes Family“ wird aus Spenden finanziert. Ehrenamtliche übernehmen die Auslieferung. Das Pesch-Haus dankt dabei den bisherigen Spendern und hofft auf weitere Unterstützung. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621/5999-221.