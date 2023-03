Das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) und die Seelsorge für Menschen mit Behinderung im Bistum Speyer laden für Samstag, 1. April, zum Aktionstag „Jeder kann die Welt verändern“ ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 18 Uhr im HPH (Frankenthaler Straße 229) statt.

An diesem Tag möchten die Veranstalter zusammen mit den Teilnehmern Ideen sammeln, was alles getan werden kann, um Müll zu vermeiden. Für den Nachmittag stehen folgende Workshops zur Auswahl, in denen man selbst aktiv werden kann: „Umweltpatenschaft Ludwigshafen – Gehwege werden vom Müll befreit“; „Mein Leben – plastikfrei!“; Gemeinsames Kochen mit unverpackten Lebensmitteln“; „Upcycling – aus alten Sachen etwas Neues machen“; „Klima, Politik und ich – wie kann man politisch aktiv werden?“

Einzeln oder in Gruppen

Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren oder das Thema kennen lernen möchten. Teilnehmen kann man als Einzelperson oder gemeinsam mit anderen Menschen. Die Gebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Jugendliche. Assistenzpersonen sind frei. Anmeldung im Netz unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen.