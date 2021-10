Den Bewohnern der Pfingstweide in Zukunft ein besseres Einkaufserlebnis bieten zu können – das erhofft sich Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) von einer Studie über das Einkaufszentrum des Stadtteils. Im Mittelpunkt soll dabei die Frage stehen, wie die Nahversorgung gesichert werden kann.

Das Einkaufszentrum war Bestandteil bei der Planung der Pfingstweide. In dem damals neuen Stadtteil sollten die Bewohner im Zentrum Einkaufsmöglichkeiten und einen Treffpunkt haben. Mehr als 50 Jahre später gibt es einige Leerstände im Einkaufszentrum und eine komplexe Eigentümerstruktur. Das Nahversorgungszentrum braucht ein neues Konzept.

Dies soll eine Untersuchung liefern, die vom Bund gefördert wird. Ziel des Projekts sei die „Unterstützung bei der Bewältigung von akuten und strukturellen Problemlagen in den Innenstädten, Stadt- oder Ortsteilzentren“, erläuterte Volker Spangenberger-Kerle vom Bereich Stadtentwicklung dem Ortsbeirat Oppau am Mittwoch. In ihrem Förderantrag formulierte die Stadtverwaltung neben Maßnahmen für die Innenstadt auch die „Attraktivierung des Stadtteilzentrums Pfingstweide“.

Möglichkeiten prüfen

Für 260.000 Euro sollen die Möglichkeiten für die „Belebung des Stadtteilzentrums Pfingstweide“ ausgelotet werden: Dazu gehört eine Machbarkeitsstudie zur immobilienwirtschaftlichen und technischen Entwicklung, deren Kosten auf 150.000 Euro geschätzt werden. Für Begrünungsmaßnahmen und die Planung von baulichen Veränderungen für die fußläufige Anbindung des Einkaufszentrums enthält der Antrag geschätzte Kosten für 60.000 Euro. Hinzu kommen zirka 50.000 Euro für Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und eine Imagekampagne.

Den privaten Eigentümern des Einkaufszentrums soll laut Spangenberger-Kerle eine „Hilfestellung mit dem Ziel, die Nahversorgung zu erhalten“ gegeben werden. „Wann über die Förderung entschieden wird, wissen wir noch nicht“, sagte der Bereichsleiter dem Ortsbeirat.

Der Bauausschuss des Stadtrats hatte sich Anfang Oktober einstimmig für die Untersuchung ausgesprochen (wir berichteten). Einigkeit herrschte darüber, dass Handlungsbedarf bestehe und die Eigentümergemeinschaft des Einkaufszentrums miteingebunden werden müsse.