Rund 2500 der etwa 3900 Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind Anfang der Woche zur nicht-öffentlichen Personalversammlung in die Eberthalle gekommen. Trotz der großen Personalprobleme – aktuell sind 395 Stellen unbesetzt – sei die Stimmung gut und konstruktiv gewesen, sagte Personalratsvorsitzender Michael Steitz auf Anfrage. Für den 60-Jährigen war es nach der Amtsübernahme vor wenigen Wochen von Stefan Limburg (59) die erste große Personalversammlung unter federführender Regie. Die Mitarbeiter hätten zahlreiche Fragen gestellt, die der insgesamt 21-köpfige Personalrat nun abarbeiten und gemeinsam nach Lösungen suchen werde. Weil es sich um eine interne Veranstaltung gehandelt habe, wolle er keine Details preisgeben, sagte Steitz. Weitgehend begrüßt worden sei die Kampagne der Stadt, mit der diese auf allen Kanälen und mit großen Plakaten im Stadtgebiet bis Ende Mai gezielt um Personal werbe. Denn der Fachkräftemangel, der demografische Wandel, die Konkurrenz in der freien Wirtschaft sowie in benachbarten Bundesländern sei deutlich spürbar in der Verwaltung. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) habe der Belegschaft die aktuelle Situation und die Gegenmaßnahmen der Verwaltung erläutert. In den nächsten Jahren gehen 40 Prozent der Mitarbeiter in Ruhestand. Limburg bedankte sich bei den Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Außerdem wurden die Geschäftsberichte des Personalrats sowie der Verwaltung vorgestellt.