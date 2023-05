Wegen einer Mitarbeiterversammlung ist die Stadtverwaltung am Montag, 22. Mai, 8 bis 13 Uhr, zeitweise nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Die Bürgerbüros bleiben an diesem Vormittag geschlossen. Im Anschluss an die Mitarbeiterversammlung würden die Bürgerbüros Bismarckstraße und Oggersheim ab 13.30 Uhr wieder öffnen. Die Kindertagesstätten sind wegen der Personalversammlung, bei der Michael Steitz erstmals als neuer Personalratsvorsitzender auftreten wird, ebenfalls geschlossen. Die Eltern seien im Vorfeld informiert worden, so die Stadtverwaltung.

An einzelnen Grundschulen könne es zu Einschränkungen bei der Schulkinderbetreuung kommen. Die betroffenen Schulen hätten eine Notbetreuung in eigener Verantwortung organisiert und die Eltern entsprechend informiert. Die Schulverwaltung sei ab 14 Uhr erreichbar. Der Kursbetrieb der Volkshochschule (VHS) laufe ohne Einschränkungen weiter, auch die Sprachberatung werde geöffnet sein. Allerdings könne in diesem Zeitraum keine VHS-Anmeldung vor Ort erfolgen. Die an der Musikschule vorgesehenen Unterrichtsstunden seien ebenfalls nicht betroffen. Die Zentralbibliothek, das Wilhelm-Hack-Museum und die Rudolf-Scharpf-Galerie seien montags generell geschlossen.

Badbetrieb nicht betroffen

Unberührt von der Personalversammlung sei der Betrieb im Hallenbad Süd, das an diesem Tag wie gewohnt öffnet. Der Bestattungsdienst, die Friedhofsverwaltung und der Wildpark in Rheingönheim blieben ebenso besetzt, es gebe keine Einschränkungen. Auch die Wertstoffhöfe seien regulär geöffnet. Alle planmäßigen Leistungen der Straßenreinigung sowie der Abfall- und Wertstoffsammlung würden erbracht. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) bittet um Verständnis, dass es aufgrund der Mitarbeiterversammlung zu Verzögerungen kommen könne.

Noch Fragen?



Informationen zu Institutionen und Dienstleistungen der Stadt sind im Netz auf der Seite www.ludwigshafen.de abrufbar.