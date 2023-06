Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das neue Kindertagesstättengesetz, das im Juli in Kraft getreten ist, verschärft die Personalnot in den Ludwigshafener Kitas enorm. Zehn Prozent der Erzieherinnenstellen in den städtischen Kitas sind der Verwaltung zufolge unbesetzt.

Dass sich die Personalengpässe in den Kitas infolge des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes