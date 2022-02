Wie eklatant sich der Personalmangel in Kindertagesstätten mittlerweile auswirkt, darauf weist eine Antwort der Stadtverwaltung hin, die sie dem Ortsbeirat Gartenstadt zukommen ließ: „Aufgrund von unbesetzten Personalstellen im gesamten Kita-Bereich im Ortsbezirk Gartenstadt „können momentan 95 Plätze nicht belegt werden“, führte die Stadt zu einer entsprechenden Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion aus.

Klar zu erkennen ist in diesem Zusammenhang, dass der Personalmangel die städtischen Kitas stärker betrifft, als die Einrichtungen der kirchlichen Träger. So gibt es nach Angaben der Stadt in den katholischen Kitas St. Bonifaz 0,315, in St. Hildegard 0,389 und in St. Hedwig 0,747 offene Personalstellen; für die evangelische Kita Sonnenland werden 1,39 offene Personalstellen genannt. In der städtischen Kita Ernst-Reuter sind indes 4,07 Personalstellen offen, für die Kita Löwenzahn wird in diesem Zusammenhang der Wert 4,71 genannt.