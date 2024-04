Der akut abstiegsbedrohte SV Ruchheim ist nach dem 1:1 gegen Aufsteiger TuS Schaidt seit fünf Begegnungen ungeschlagen. Trotzdem ist seine Lage nahezu aussichtslos. Es gibt einge Personalien in Ruchheim.

Es ist lange her, dass die Schwarz-Weißen auf eine solch positive Serie zurückblicken können. Allerdings muss man auch zwei Punkte erwähnen, die den Erfolg relativieren. Zum einen waren vier Unentschieden unter diesen fünf Partien und zum anderen kommt die Stabilität zu spät, denn die Anzahl der Spiele wird geringer, der Rückstand zum rettenden Ufer jedoch nicht. Im Gegenteil. Zur Winterpause war der Sicherheit verheißende zwölfte Platz zehn Punkte entfernt, jetzt fehlen den Ruchheimern elf Zähler zum Klassenverbleib.

Erfreulich ist aber allemal, dass die Mannschaft lebt und sich der prekären Situation zum Trotz nicht hängen lässt. „Wir müssen nicht drumherum reden: Die Lage ist fast aussichtslos. Dennoch ist Aufgeben keine Option“, sagt Trainer Stefano De Simone. Der 46-jährige Coach sieht eine Entwicklung, beklagt aber zu große Leistungsschwankungen. So sei das Team gegen Schaidt nicht annähernd an den famosen Auftritt beim 4:4 im Nachholspiel in Deidesheim unter der Woche herangekommen. Dort habe, wie schon gegen Mechtersheim II, ein Gegentor in der Nachspielzeit sogar den greifbar nahen Sieg verhindert.

Strohmeier zurück

De Simone ist froh, dass Torjäger Dominik Strohmeier nach seiner langen Sperre wieder zur Verfügung steht. In Deidesheim schnürte er einen Doppelpack und gegen Schaidt bereitete er den Treffer von Bernd Bätz vor. „Dominik hat uns sehr gefehlt. Seine Schnelligkeit, die hohe spielerische Qualität und seine Abschlussstärke haben wir vermisst“, verdeutlicht der Übungsleiter. Der SVR werde in den restlichen Partien versuchen, sich so gut wie möglich zu verkaufen. Vermutlich kehrt Kapitän und Innenverteidiger Benedikt Thiel am Sonntag in Obersülzen ins Team zurüc. Er hatte die vergangenen zwei Partien wegen eines Fahrradunfalls verpasst.

Apropos Thiel. Der 29-Jährige wird sich laut De Simone in der kommenden Saison dem Ligarivalen FV Freinsheim anschließen. „Er ist Urruchheimer, viele Jahre im Verein, Führungsspieler und unumstrittener Leistungsträger. Sein Weggang ist ein großer Verlust, sportlich sowieso, aber auch menschlich“, erklärt De Simone. Auch der defensive Mittelfeldspieler Aleksandar Kovacevic (29) und Torwart Simon Geist (26) verlassen den SVR und schließen sich der FG 08 Mutterstadt an. Die beiden reißen ebenfalls große Lücken. Kovacevic hat als einziger alle Begegnungen bestritten und stand immer in der Startelf.

Keeper mit Landesliga-Erfahrung

Diese herben Verluste wollen die Schwarz-Weißen mit bislang fünf Neuverpflichtungen ausgleichen. Von der SG Edigheim kommen Verteidiger und Rückkehrer Ricardo Santoro, Mittelfeldspieler Nils Göhlert und Stürmer Amin Baghlani. Baki Korkmaz spielte zuletzt für den TuS Rüssingen. „Außerdem haben wir den Landesliga-erfahrenen Torwart André Zott vom VfR Grünstadt geholt. Er und Lukas Seeger, der zuletzt schon ein paar Mal gespielt hat, werden das Torhüterduo bilden“, so der Trainer. Zehn Akteure aus dem aktuellen Kader hätten ebenfalls schon zugesagt.

„Ich will Spieler generell nicht überreden, sondern sie überzeugen“, betont De Simone. Zu seinem Trainerteam gehört neben Torwarttrainer Stefan Wolf auch sein Bruder Toni. Der 50-Jährige trainierte einst den damaligen Verbandsligisten Ludwigshafener SC und hat als früherer Abwehrspieler einen anderen Blick auf das Geschehen als sein jüngerer Bruder, der Stürmer war. „Wir haben eine ähnliche Auffassung von Fußball, ergänzen uns prima und funken auf einer Wellenlänge. Und auch wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, werden wir immer einen tragfähigen Kompromiss finden“, ist Stefano De Simone überzeugt.