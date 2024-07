Im Buga-Jahr 2023 stellte Mannheim mit über 1,8 Millionen Übernachtungen einen Tourismus-Rekord auf. Im ersten Halbjahr konnte die Quadratestadt das Niveau überraschend halten. Nun soll ein Aktionstag an diesem Samstag, 20. Juli, auch Einheimischen ein Urlaubsgefühl ohne große Anreise vermitteln. Mit kostenlosen Stadtführungen, Aktionen in Museen und Theatern, Live-Musik und vergünstigten Hotel-Übernachtungen.

Der Tag des Tourismus lädt unter dem Motto „Sei Gast in deiner Stadt“ zum Perspektivwechsel ein: Wie erleben eigentlich Reisende die Stadt? Und was erfahren sie dabei? Vor allem bei den zahlreichen Stadtführungen lässt sich Mannheim noch mal neu entdecken, werden auch abseits der Quadrate lebendige Viertel wie eher unbekannte Winkel besucht und historische Seiten aufgeblättert.

In Paris oder Rom folgt und lauscht man gerne den Guides und taucht tief in die Geschichte ein. In Mannheim dagegen kann man an diesem Samstag barocke Merkwürdigkeiten bei einer Kostümführung am Schloss (11 Uhr) hautnah miterleben oder sich am Willy-Brandt-Platz bei einer Vorlesestunde mit einer Gräfin (14 Uhr) in die Vergangenheit träumen. Wer dagegen die pralle Gegenwart will, der kann sich vom Alten Messplatz aus um 11 Uhr auf einen Trip zur „Vielfältigen Neckarstadt“ begeben oder zeitgleich das urbane Lebensgefühl in der hippen Schwetzingerstadt erfahren.

Auch architektonische Schätze in der schicken Oststadt sowie die Industriekultur am Handelshafen warten auf ihre Entdeckung. Den Blick von oben herab darf man hingegen im Fernmeldeturm wagen, und Mannheim aus luftiger Höhe betrachten (alle Angebote ab 11 Uhr). An der Touristen-Info am Hauptbahnhof stimmen verschiedene Musiker auf den urlaubsreifen Tag ein.

Kostenlose Führungen in der Kunsthalle

Auch die Kulturhäuser sind am Tag des Tourismus beteiligt. Die Kunsthalle bietet kostenfreie Führungen, der Kunstverein lädt zur Ausstellung „Aussenland“, das Nationaltheater um 16 Uhr zur Baustellenführung am Goetheplatz – inklusive Getränk und anschließender Radtour zum Alten Kino in Franklin. Auch das Oststadt-Theater, die Reiss-Engelhorn-Museen, Technoseum und „Port25“ überraschen mit ein paar Aktionen.

Was aber wäre eine Reise ohne Übernachtung? Teilnehmende Hotels frohlocken neben günstigeren Schlaf-Tarifen am Tag des Tourismus von 20 bis 21 Uhr mit Barkonzerten. Im Motel One am Paradeplatz ist das Künstlerduo Liya und Joschi (Gitarre und Gesang) zu erleben, im Best Western Plus Delta Park Hotel setzt sich Oliver Schabko ans Klavier, im Mercure am Rathaus stimmt Rouven Grouber auf den Abend ein, im NYX sorgt Angelina Madeleine für eine loungeartige Atmosphäre.

„Wir möchten mit diesem besonderen Aktionstag das Bewusstsein für die touristischen Angebote in Mannheim stärken. Wir laden alle Bürger dazu ein, Urlaub in der eigenen Stadt zu machen“ erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der städtischen Tourismus GmbH. Der Tag des Tourismus bietet kurz vor den Sommerferien eine passende Gelegenheit dazu, sich mit dem Angebot der eigenen Stadt vertrauter zu machen.

www.visit-mannheim.de/tourismustag