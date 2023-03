Ein 50-jähriger Mann hat nach Angaben der Polizei am Samstag in einem Supermarkt im Stadtteil Oppau Lebensmittel gestohlen. Wie die Beamten mitteilen, konnte der Mann jedoch in unmittelbarer Nähe zum Supermarkt gestellt werden. Bei der Anzeigenaufnahme sei dann herausgekommen, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl besteht, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden sei.