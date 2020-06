Vor wenigen Wochen sind die Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in ihr neues Domizil in der Bismarckstraße/Ecke Bahnhofstraße eingezogen. Nun wurde auch der Vertrag für die noch freie Erdgeschossfläche in dem Gebäude unterschrieben. Der Discounter Penny soll dort im April 2021 eröffnen, sagte Awes Khan, Leiter Immobilien beim Mannheimer Unternehmen Pro Concept auf RHEINPFALZ-Anfrage. Das Gebäude gehört Pro Concept. Penny wird die aktuelle Niederlassung aus der Bahnhofstraße in den ehemaligen Kaufhof verlegen. Eine Bäckerei soll das Angebot ergänzen. Welche Bäckerei, das sei noch nicht spruchreif, so Khan.