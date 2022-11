Mit großer Begeisterung hat der Ortsbeirat Süd am Dienstag die Ausführungen zu den Planungen des Pendlerradwegs unterhalb der Hochstraße Süd entgegengenommen. „Es freut mich besonders, dass es gelungen ist, Rad- und Autoverkehre weitestgehend zu trennen“, erklärte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Das Gremium schloss sich diesem Urteil an und begrüßte die vorgelegten Planungen einstimmig. Die Baukosten werden insgesamt auf 2,7 Millionen Euro geschätzt. Umgesetzt werden kann das Projekt – 1,2 Kilometer vom Hauptbahnhof zur Konrad-Adenauer-Brücke – erst, wenn die Ersatzbrücke für die Südtrasse, eine Spannbetonkonstruktion, Ende 2025 steht.

In drei Jahren soll am Ludwigshafener Hauptbahnhof ein Knotenpunkt für den regionalen Radverkehr entstehen. Dort sollen die Pendlerradrouten aus Süden (Schifferstadt), Norden (Worms) und – perspektivisch – in Richtung Westen (Pfälzerwald) zusammengeführt werden. Das Ludwigshafener Radverkehrsnetz umfasst 182 Kilometer, 139 davon sind angelegte Radwege, 25 Wirtschaftswege und 18 sonstige Wege (etwa für Radler geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung).