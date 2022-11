Innerhalb der Baumaßnahmen im Bereich der Hochstraße Süd (B37) soll unter der Trasse ein neuer Pendlerradweg entstehen. Auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern sei eine direkte Verbindung vom Hauptbahnhof mit der Konrad-Adenauer-Brücke und damit ein wichtiger Baustein im Radwegenetz von Stadt und Region geplant, informiert die Stadtverwaltung. Um diese sichere und schnelle Radwegeverbindung herzustellen, hat die Verwaltung nach eigenen Angaben viele Varianten geprüft und bewertet, um die Interessen vieler Gruppen im Blick zu behalten. Die Pläne dazu werden am Montag, 21. November, im Bau- und Grundstücksausschuss sowie am Dienstag, 22. November, im Ortsbeirat Süd vorgestellt.

Online-Sprechstunde am 23. November

Daran anschließend wird die Stadt den Dialog mit Anwohnern, Radfahrern und Bürgen suchen. So findet am Mittwoch, 23. November, ab 18 Uhr auf der städtischen Dialogplattform www.ludwigshafen-diskutiert.de eine Online-Sprechstunde mit Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) sowie Experten der Verwaltung statt. Interessierte können die Erläuterungen zu den Vorplanungen live mitverfolgen. Während der Veranstaltung wird es für Zuschauer zwei Wege geben, Fragen zu stellen: Zum einen können sie sich per Link direkt einwählen. Dieser wird am 23. November ab 17.45 Uhr auf www.ludwigshafen-diskutiert.de veröffentlicht. Es besteht die Möglichkeit, sich als Gast anzumelden, also ohne den eigenen Namen angeben zu müssen. Zudem müssen Teilnehmer die Kamera nicht anschalten.

Thema im Stadtrat am 12. Dezember

Alle, die sich nicht in die Videokonferenz zuschalten möchten, aber dennoch Fragen haben, können diese per E-Mail an radweg22@zebralog.de richten. Die Moderatoren nehmen Fragen oder Anmerkungen auf und bringen sie in die Online-Sprechstunde ein. Eingegangene E-Mails werden im Nachgang gelöscht, Adressen nicht gespeichert. Vom 24. November bis 8. Dezember können anschließend unter www.ludwigshafen-diskutiert.de weiterhin online Fragen gestellt werden, die von Experten der Verwaltung zügig beantworten werden. Am 12. Dezember entscheidet der Stadtrat über das weitere Vorgehen.