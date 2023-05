Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im ersten Lokalderby der Landesligasaison siegte Absteiger Phönix Schifferstadt mit 3:2 (1:1) beim FSV Schifferstadt. In einem selten hochklassigen aber engagiert geführten Duell hätte das Pendel in beide Richtungen ausschlagen können. Weil Phönix die hochkarätigeren Chancen vergab, ging der Sieg letztlich in Ordnung.

In Sachen Engagement konnte niemand den beiden Mannschaften einen Vorwurf machen. In Sachen Spielkultur war in den 90 aufregenden Minuten auf dem FSV-Platz aber noch reichlich Luft nach oben.